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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович заявился на турнир в Пекине, Зверев не попал в окончательный список

Опубликована заявка турнира ATP 500 в Пекине, который стартует 30 сентября. В Китае планируют выступить: Даниил Медведев (8); Андрей Рублев (24); Карен Хачанов (50); действующий чемпион Янник Синнер (1); Феликс Оже-Альяссим (4); шестикратный чемпион Новак Джокович (5); Флавио Коболли (6); Алекс де Минаур (7).

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