Дмитриев приехал во Внуково встретить Уиткоффа и Кушнера

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобиль спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева приехал в аэропорт Внуково, передает корреспондент ТАСС.
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