Мирча Луческу: «Зенит» построил конкурентоспособную команду в сложный для других клубов период. В Питере заслужили все, чего добились»

— Семак успел пять раз подряд стать чемпионом РПЛ! — Так потому что у них было больше потенциала! Например, у ЦСКА, когда я покидал РПЛ, выступала очень старая команда.
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