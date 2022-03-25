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На форме «Барсы» появится логотип управления ООН по делам беженцев. Клуб будет жертвовать по 400 тысяч евро за сезон

На форме «Барсы» появится логотип управления ООН по делам беженцев. Клуб будет жертвовать по 400 тысяч евро за сезон

На форме «Барселоны» появится новый логотип. В течение следующих четырех сезонов на футболках мужской и женской команд будет размещен логотип управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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