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Депутат ГД Милонов внес инициативу расширить количество бесплатных парковок вблизи медицинских учреждений

Депутат ГД Милонов внес инициативу расширить количество бесплатных парковок вблизи медицинских учреждений

Депутат Госдумы Виталий Милонов внёс инициативу расширить количество бесплатных парковочных мест вблизи медицинских учреждений.

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