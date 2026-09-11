Россия точно своих не бросает? Наших детей отдают Латвии. Что происходит

В Санкт-Петербурге суд постановил депортировать в Латвию двух русских детей. Их мать живёт за границей, но мальчики 9 и 12 лет хотят остаться с отцом в России.
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Матусяк.... говорящая фамилия- литовско -польская, отсюда и ТАКИЕ странные приговоры. выслать нахер в Литву !
Написанты, а вы другое обоснование читали? Ведь тоже интересно! Может не в судье дело?
Кругом одни скрытые враги с западенскими фамилиями и неясными намерениями, даже у госслужащих.
За то по телеку слюни летят
Судью Матусяк признать иноагентом.
а где же защитник детей. или только на публику.. суды работают на запад. и у отца отнимают Русских детей. враги в стране. и нет никому дела наглядно как нас защищают при удобном случаи продадут за копейки.