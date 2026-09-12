⛰Спелеологи со всего мира проявляют интерес к крымским технологиям изучения пещер Крымская система импульсного сбора данных, разработанная для работы в пещерах, вызвала большой интерес у спелеологов из Сербии, Израиля, Абхазии и ряда других государств.