⛰Спелеологи со всего мира проявляют интерес к крымским технологиям изучения пещер Крымская система импульсного сбора данных, разработанная для работы в пещерах, вызвала большой интерес у спелеологов из Сербии, Израиля, Абхазии и ряда других государств.
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