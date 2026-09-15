Алиев назвал Европарламент логовом коррупционеров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Европейский парламент логовом коррупционеров. Об этом глава республики заявил в ходе встречи в Баку с участниками международных конференций, передает Trend.
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