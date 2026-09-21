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«Тирзетта» получила награду Global Destination Awards 2026

Препарат «Тирзетта» компании «Промомед» стал лауреатом премии Global Destination Awards 2026, церемония которой прошла 8 сентября в Москве.

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