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OilPrice

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Oil Prices Jump over 7% as Iran Ceasefire Declared ‘Over’

Oil prices surged over 7% to a two-week high on Wednesday after U.S. President Donald Trump declared that the interim ceasefire agreement with Iran is officially over and dismissed the recently signed memorandum of understanding as a "waste of time.

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