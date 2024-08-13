В Белом доме прокомментировали данные о подготовке неотложной помощи Байдену в Лас-Вегасе

Белый дом отрицает, что президенту США Джо Байдену готовили неотложную медицинскую помощь 17 июля в Лас-Вегасе, тогда ему пришлось отменить публичное выступление в связи с положительным результатом теста на ковид.
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