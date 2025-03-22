В Госдуме предупредили Зеленского о четырех конкурентах

У украинского лидера Владимира Зеленского на выборах будет четыре основных конкурента. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, ими станут экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), экс-премьер Юлия Тимошенко, бывший главком ВСУ Валерий Залужный и лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.
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