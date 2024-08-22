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В Екатеринбург вернулся горожанин, устроивший стрельбу на Химмаше

В Екатеринбург вернулся горожанин, устроивший стрельбу на Химмаше

Сергей Болков обстрелял несколько стоящих на улице машин и ранил девочку и спецназовцаНеожиданно вернулся на побывку в Екатеринбург Сергей Болков, которого посадили в колонию за стрельбу на Химмаше.

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