Нейросети меняют рынок труда в России. Кто уже теряет работу из-за прихода новых технологий, а кому такая конкуренция не страшна?

На российском рынке стало меньше вакансий для копирайтеров и редакторов: их работу все чаще выполняет искусственный интеллект, при этом все больше работодателей ждут от сотрудников навыков работы с нейросетями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии