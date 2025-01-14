Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 506 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Есикова
    Ни чести ни совести, ничего святого.В российском горо...
  • holms sherlok
    тяжелый случай, розги уже не помогут, надо шомпалы применять, мозги тогда точно начнут работать в правильном направле...Пытавшийся распра...
  • ВЛАДИМИР ЯБРОВ
    На Альпийскую ядовитую шоколадку рассчитывают???На Западе обеспок...

Нейросети меняют рынок труда в России. Кто уже теряет работу из-за прихода новых технологий, а кому такая конкуренция не страшна?

Нейросети меняют рынок труда в России. Кто уже теряет работу из-за прихода новых технологий, а кому такая конкуренция не страшна?

На российском рынке стало меньше вакансий для копирайтеров и редакторов: их работу все чаще выполняет искусственный интеллект, при этом все больше работодателей ждут от сотрудников навыков работы с нейросетями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх