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Давать или не давать: 4 ситуации, в которых можно не оставлять официанту чаевые

Давать или не давать: 4 ситуации, в которых можно не оставлять официанту чаевые

Вы пришли в кафе, вкусно поели, выпили чашечку кофе и уже готовы покидать заведение, но тут наступает «переломный момент»… Нужно ли оставлять официанту чаевые? И если да, то сколько? А не покажется ли эта сумма слишком маленькой? Не терзайте себя сомнениями, а просто ознакомьтесь с нашей статьей, где подробно описаны ситуации, в которых следует оставлять «на чай», а в которых — нет.

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