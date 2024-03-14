Благодаря вмешательству Андрея Колпакова суд апелляционной инстанции признал обоснованной жалобу предпринимателя и направил дело на новое рассмотрение

После безуспешной попытки восстановления своих прав в суде индивидуальный предприниматель 25 сентября 2023 года обратилась к уполномоченному в Калужской области Андрею Колпакову с жалобой на действия администрации городского поселения Калужской области по сносу торгового павильона.
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