Владимирцам рассказали о погоде на предстоящую рабочую неделю

В понедельник и вторник ожидаются дожди с температурой до +13 градусов, в среду и четверг будет переменная облачность без осадков, а в пятницу вновь пройдут дожди при температуре до +16 градусов.
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