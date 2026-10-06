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МОСИНФОРМ

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Пассажиры более 48 миллионов раз воспользовались автоматической активацией карты «Тройка»

Пассажиры более 48 миллионов раз воспользовались автоматической активацией карты «Тройка»

Столичные пассажиры более 48 миллионов раз воспользовались функцией автоматической активации карты «Тройка» с момента ее запуска.

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