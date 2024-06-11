Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дудник
    Уже неделю кушать не могу и по ночам не сплю,- все думаю,- а Какая погода ждет жителей Актау во вторник ???🤢🤢🤢Какая погода ждет...
  • Махамбет Толеугазин
    Дебилы. Ну, пусть теперь сидят на земле.В Актау сломали в...
  • tsan tsan
    Какое нам дело до Актау ? Это ведь уже не Шевченко.Заведения устраив...

За езду на набережной в Актау оштрафовали 20-летнего водителя

За езду на набережной в Актау оштрафовали 20-летнего водителя

Об этом сообщили в управлении полиции Актау, передает inAktau.kz. «При мониторинге социальных сетей Instagram на аккаунтах @na_dorogah_aktau @112_aktau @aktau_caspiy было обнаружено  видео с нарушением автомашины Toyota Hilux.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх