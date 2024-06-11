За езду на набережной в Актау оштрафовали 20-летнего водителя

Об этом сообщили в управлении полиции Актау, передает inAktau.kz. «При мониторинге социальных сетей Instagram на аккаунтах @na_dorogah_aktau @112_aktau @aktau_caspiy было обнаружено видео с нарушением автомашины Toyota Hilux.
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