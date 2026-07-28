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Аргументы недели

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Минтруд подтвердил право работников покидать офис в обеденный перерыв

Минтруд подтвердил право работников покидать офис в обеденный перерыв

Министерство труда поставило точку в спорах, которые годами ведутся в офисах и на производствах. Ведомство официально подтвердило: обеденный перерыв — это личное время сотрудника, и он вправе распоряжаться им как угодно.

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