Минтруд подтвердил право работников покидать офис в обеденный перерыв

Министерство труда поставило точку в спорах, которые годами ведутся в офисах и на производствах. Ведомство официально подтвердило: обеденный перерыв — это личное время сотрудника, и он вправе распоряжаться им как угодно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии