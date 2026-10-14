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Зеленский заявил, что США предупредили Киев о приостановке передачи разведданных

Зеленский заявил, что США предупредили Киев о приостановке передачи разведданных

Администрация США предупредила Киев о возможном прекращении передачи Украине разведывательных данных из-за ударов по российским НПЗ.

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