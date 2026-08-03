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Плющев о Гашеке: «Надо отдать должное этому «полезному идиоту». Он последователен в своей русофобии: нас наказывают за СВО. Дурачки Козиолсы стесняются это сказать»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал Доминика Гашека «полезным идиотом».  Ранее бывший вратарь сборной Чехии возмутился тем, что ИИХФ объясняет отстранение сборных России от международных турниров (продленное на сезон-2026/27) не политическими мотивами, а соображениями безопасности.

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