Татарстанцы присоединились к Всероссийской акции «Красная Гвоздика»

Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам.фото: мэрия КазаниТатарстанцы присоединились к акции «Красная гвоздика», которая в преддверии праздника Великой Победы, стартовала по всей стране.
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