Барнаульский маньяк Виталий Манишин просится на СВО из колонии

Барнаульский маньяк Виталий Манишин попросился на СВО, сообщает telegram-канал Shot. Осужденный написал ходатайство к руководству Енисейской тюрьмы, в котором выразил желание заключить контракт с Минобороны РФ.
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