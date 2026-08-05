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Барнаульский маньяк Виталий Манишин просится на СВО из колонии

Барнаульский маньяк Виталий Манишин просится на СВО из колонии

Барнаульский маньяк Виталий Манишин попросился на СВО, сообщает telegram-канал Shot. Осужденный написал ходатайство к руководству Енисейской тюрьмы, в котором выразил желание заключить контракт с Минобороны РФ.

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