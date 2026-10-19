ОРЕНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение в покушении на совершение теракта 24-летнему молодому человеку после его попытки поджечь автомобиль правоохранителей в Оренбурге.
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