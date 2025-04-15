Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Русские, извиняйтесь»: Киргизия потребовала наказать ОМОН за задержание мигрантов-нелегалов в Москве - какова реакция РФ

«Русские, извиняйтесь»: Киргизия потребовала наказать ОМОН за задержание мигрантов-нелегалов в Москве - какова реакция РФ

БлокнотРУ В минувшие выходные в одну из московских бань пожаловал ОМОН. Как пишет Телеграм-канал «Многонационал», в парилке якобы отказались обслуживать всех, кроме киргизов.

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