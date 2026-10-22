Начальная стоимость работ по благоустройству территории детского сада №150 в Рязани составит около 7,7 млн рублей, срок выполнения — до ноября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- И Впервые в истории...
- ОС Впервые в истории...
- НК Семавик и Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым