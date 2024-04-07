С психологами Северного флота проведены занятия по организации и проведению мероприятий психологической подготовки военнослужащих

Программа стажировки включала как занятия, направленные на совершенствование теоретических знаний, так и практическое занятие по формированию психологической устойчивости военнослужащих с использованием психологической полосы.
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