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Финляндия закрыла границу: торговля с Россией упала на 31%

Финляндия закрыла границу: торговля с Россией упала на 31%

Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией, что привело к снижению двусторонней торговли на 31%. Импорт из России снизился до 685,5 млн евро, тогда как экспорт сократился в 1,7 раза, составив 275,1 млн евро.

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