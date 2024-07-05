Иностранные банки отказывают клиентам в продаже российских еврооблигаций

Швейцарский банк Julius Baer и лихтенштейнский LLB отказали в продаже и перемещении клиентских еврооблигаций, обосновав это тем, что не уверены, что данные ценные бумаги не были замещены в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующие уведомления, направленные финансовыми организациями в ответ на запросы клиентов.