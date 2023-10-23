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Враги среди нас: СБУ вербует россиян целыми группами, используя их в качестве диверсантов и наводчиков на освобождённых территориях

Враги среди нас: СБУ вербует россиян целыми группами, используя их в качестве диверсантов и наводчиков на освобождённых территориях

АНТИФАШИСТ В Запорожской области сотрудниками ФСБ задержан очередной украинский диверсант.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
На месте прикончить, и сказать - шо так и було.
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3 д.
Oleg Che
надеюсь, наша разведка тем же занимается
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3 д.
Александр Попов
ДЕБИЛОВ хватает. Поймали и на ОСИНОВЫЙ КОЛ, на площади.
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3 д.

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