Ученые установили, кто умнее — «совы» или «жаворонки»

Кто долго дрыхнет по утрам, тот поступает мудро? Или кто рано встает, тому бог ума дает? Установлена связь между мыслительной деятельности и хронотипом человека, то есть тем, в какое время суток он по природе активен — утром или вечером.
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