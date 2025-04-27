«Этот остров придется топить. Геноцид русских руками мигрантов»: эксперт раскрыл коварную игру Британии

Анализ правительственного документа Великобритании, обнаруженного в сети, вызвал бурную реакцию. Речь идет о Центральноазиатской региональной программе миграции (CARMP), разработанной Департаментом международного развития Великобритании (DFID).
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