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Вашингтон пытается изменить ход СВО: Киеву доставят уникальное оружие

Вашингтон пытается изменить ход СВО: Киеву доставят уникальное оружие

Соединённые Штаты решили отправить на Украину суперсовременное оружие. Или уже передали.В ближайшее время Незалежная получить от США суперсовременное оружие, которого нет даже на вооружении американской армии.

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