2 литра молока из магазина, 10 минут времени и сыр готов. Сербский рецепт

ТН

Татьяна Недогреева

Я беру литровый пакет кефира и литровый пакет молока. Нагреваю молоко до кипения . Выключаю огонь. Даю немного постоять и выливаю на белую полтняную салфетку,закрепленную 4 бельевыми прищепками на кастрюлю. Сыворотка стечет, солфетку соберу в узелок о немного отожму руками . Сыр готов. Можно просолить, или добавить сухие пряные травы. Больше и лучше получается только из кефира. Я делаю из кефира даже, когда он немного просрочился у меня в холодильнике. На качество сыра не влияет. Быстро, вкусно, полезно и никакого уксуса. В кефире достаточно кислоты, чтобы свернулось содержимое и получился сгусток. На сыворотке , которая стечет в кострюлю, пеку хлеб в хлебопечке, жарю блины , оладушки, пью прохладную , делаю окрошку, используя вместо кваса, а у кого есть огорд, можно опрыскивать томаты от болезней, добавив 3 капли йода на 1литр сыворотки. Далее этот литр влить в 9 литров воды и опрыскивать помидоры каждые 2 недели.