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НХЛ. «Филадельфия» примет «Даллас», «Тампа» против «Вашингтона», «Рейнджерс» сыграют с «Аризоной»

«Тампа» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Бостон» сыграет с «Ванкувером», «Рейнджерс» будут противостоять «Аризоне».

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