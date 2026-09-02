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Молния! Турция разворачивает самолёты от Москвы: что происходит в небе над столицей

Молния! Турция разворачивает самолёты от Москвы: что происходит в небе над столицей

За последние сутки в трёх московских аэропортах задержали либо отменили 77 рейсов. Самая продолжительная задержка затронула самолёт, следовавший из Антальи в Домодедово: его прибытие перенесли более чем на девять часов.

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