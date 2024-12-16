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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Милонов: «Наши футболисты, как дурачки, летят отдыхать на Мальдивы. Цыганское золото, тянутся они туда почему-то. Есть много интересных мест в России»

– Российские футболисты летят отдыхать каждую зиму на Мальдивы? – Вопрос к их руководителям клубов. Видно, что люди мыслят примитивными категориями.

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