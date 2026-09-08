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Царьград

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Песков заявил о важности зерновой биржи БРИКС для мира

Песков заявил о важности зерновой биржи БРИКС для мира

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил важную роль зерновой биржи БРИКС в укреплении глобальной продовольственной безопасности.

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