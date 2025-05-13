Циклон принесет ливни и похолодание: когда ждать возвращения тепла

Циклон обрушит ливни с 14 мая: синоптики предупредили об ударе стихии 14 мая 2025 года, южный циклон начнёт взаимодействовать с малоподвижным вихрём над Русской равниной, спровоцировав усиление дождей от Центральной России до Урала.