Табу на Победу: Казахстан, Узбекистан и Киргизия запрещают 9 Мая

с1 са 1 По крайней мере главы Казахстана и Узбекистана шагали к Могиле неизвестного солдата вместе с Путиным и цветы возлагали. Правда, на трибуне во время парада сидели где попало, а не вместе с первым лицом. Возможно "и вашим и нашим" прогнулись. Похоже...

Дмитрий Николенко Гнусный п@%&ешь! Во всех городах Казахстана военные мемориалы завалены цветами, "Бессмертный полк" объединил тысячи людей. Казахстанцев погибло более 600 тысяч человек, мы НИКОГДА не забудем великий подвиг народа СССР.