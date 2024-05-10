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    По крайней мере главы Казахстана и Узбекистана шагали к Могиле неизвестного солдата вместе с Путиным и цветы возлагал...Табу на Победу: К...

Табу на Победу: Казахстан, Узбекистан и Киргизия запрещают 9 Мая

Табу на Победу: Казахстан, Узбекистан и Киргизия запрещают 9 Мая

Табу на Победу: Казахстан, Узбекистан и Киргизия запрещают 9 Мая Ирэн ОрлонскаяСтраны Содружества Независимых Государств, включая Казахстан, Узбекистан и Киргизию, не отмечают 9 Мая.

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Комментарии
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с1
са 1
По крайней мере главы Казахстана и Узбекистана шагали к Могиле неизвестного солдата вместе с Путиным и цветы возлагали. Правда, на трибуне во время парада сидели где попало, а не вместе с первым лицом. Возможно &quot;и вашим и нашим&quot; прогнулись. Похоже...
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16 час.
Дмитрий Николенко
Гнусный п@%&amp;ешь! Во всех городах Казахстана военные мемориалы завалены цветами, &quot;Бессмертный полк&quot; объединил тысячи людей. Казахстанцев погибло более 600 тысяч человек, мы НИКОГДА не забудем великий подвиг народа СССР.
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14 час.
ВП
Виктор Петров
Похоже на провокацию. Президенты присутствовали на параде и на возложении. Только Пашиняна не разглядел, но и не велика личность.
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13 час.

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