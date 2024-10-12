В Рязани прошёл заключительный осенний субботник

На уборку общественных пространств вышло более 200 неравнодушных рязанцев. Санитарную очистку проводили во всех районах города, в том числе, на улицах Белякова, Новаторов, Полетаева, 2-я Железнодорожная, Фирсова, Зубковой, Тимакова, Октябрьская, а также территория сквера им.