Сырский заявил о сложном положении ВСУ в Харьковской области

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Российская армия атакует позиции украинских военных с нескольких направлений в Харьковской области, для Вооруженных сил Украины складывается сложная ситуация, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
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