На Ямале врачи спасли жизни многодетной матери и малыша

У жительницы Муравленко пятая по счету беременность оказалась опасной и была сопряжена с серьезным риском для здоровья: у нее диагностировали тяжелую форму гемолитической болезни плода, вызванную резус-конфликтом.
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