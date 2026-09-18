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Царьград

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Британский рэпер Sway умер на 44-м году жизни

Британский рэпер Sway умер на 44-м году жизни

Британский рэпер Sway, настоящее имя Дерек Сафо, скончался в возрасте 44 лет. Обладатель премии Mobo Awards 2005 года, он стал известен своим независимым стилем и мастерством рассказчика.

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