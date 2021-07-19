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  • Малик Гумеров
    Человеческие народы стараются быть достойными своих предков , равняться на них , не уронить чести , растить и приум...Историки вам врут...
  • саша дмитренко
    это не больший бред чем рай,,или коммунизм)))) только жалкие народы ищут великих предков,,или придумывают))Историки вам врут...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    И ведь найдутся ж те, кто в это поверит))Историки вам врут...

Рюрик или Свенельд – кто основал великокняжескую династию?

Рюрик или Свенельд – кто основал великокняжескую династию?

Несколько веков в нашей истории и нашей культуре длится спор норманистов и антинорманистов. Норманисты говорят, что русская государственность началась с варягов, призванных на Русь, с пресловутого Рюрика, который пришел с Синеусом и Трувором.

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