ФБР обнаружило взрывные устройства на месте гибели людей в Новом Орлеане

Двое полицейских получили ранения в перестрелкеСотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США обнаружили на месте гибели людей в Новом Орлеане предполагаемые взрывные устройства, заявила представитель спецслужбы Алета Дункан на пресс-конференции местных властей, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
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