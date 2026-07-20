Влияние дистанции на эффективность стрельбы русских и японских броненосных кораблей на примере сражения при Шантунге

В цикле статей, посвященных броненосному крейсеру «Баян», рассматривая гипотетическую схватку этого корабля с японским броненосным крейсером один на один, я пришел к выводу, что наилучшим решением для русского крейсера было бы сближение на дистанцию менее 20 кбт, где «Баян» мог бы реализовать свое преимущество в бронебойных снарядах.
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