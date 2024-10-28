В Сорокском музее организована выставка тканых рушников

В Молдове ткачество рушников является народным ремеслом, находящимся на грани исчезновения. Среди местных мастеров, которые до сих пор этим занимаются и хотят передать будущим поколениям, — Вероника Дамаскин из села Рубленица Сорокского района.
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