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Первая всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка» получила больше 5 тысяч работ

Первая всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка» получила больше 5 тысяч работ

Всероссийская акция «Новогодняя экоигрушка», которая впервые была запущена Росприроднадзором в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого», собрала больше 5 тысяч экологичных новогодних игрушек со всей страны, в том числе из ЛНР, ДНР, сообщила инициатор проекта, глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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